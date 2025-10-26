Triunfo libertario en San Luis: La Libertad Avanza se quedó con dos bancas

La Libertad Avanza (LLA), el partido liderado por el presidente Javier Milei, logró un contundente triunfo en San Luis, al quedarse con dos de las tres bancas en disputa para la Cámara de Diputados de la Nación.

Los nuevos representantes serán Mónica Becerra, oriunda de Villa Mercedes, y Carlos Almena, de Merlo. Por su parte, el Partido Justicialista mantuvo la banca que ponía en juego, con la elección del tilisarense Jorge “Gato” Fernández como su nuevo diputado nacional.

De esta manera, la voz de San Luis en el Congreso no cambiará drásticamente, ya que quienes dejan sus cargos —Alberto Arancibia Rodríguez, Karina Bachey y Natalia Zavala Chacur— mantenían posiciones ya definidas frente al gobierno nacional: los dos primeros con respaldo a Milei, y Zavala Chacur como habitual opositora.

En los números finales, La Libertad Avanza obtuvo más del 51% de los votos, mientras que el PJ alcanzó el 35%. Otras fuerzas, como Frente del Pueblo y Provincias Unidas, no lograron superar el 10%, y la izquierda volvió a registrar un bajo desempeño, con menos del 5% del electorado.

Uno de los datos más llamativos del proceso electoral fue la escasa participación ciudadana, que marcó el nivel más bajo desde el retorno de la democracia, reflejando un creciente desinterés político y social en la provincia.