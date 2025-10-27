Triunfó La Libertad Avanza: Histórico revés para Fuerza Patria que no alcanzó el 25%

La Libertad Avanza (LLA) se consolidó como la principal fuerza política del país al superar el 40% de los votos en las elecciones legislativas, mientras que Fuerza Patria no alcanzó el 25%, marcando así la peor elección del peronismo en su historia.

Desde el búnker ubicado en el Hotel Libertador, el presidente Javier Milei celebró los resultados y subrayó que el espacio libertario pasará de 37 a 101 diputados y de 7 a 10 senadores. Además, destacó que existen “decenas de legisladores de otros partidos con quienes podemos alcanzar acuerdos básicos”.

El mandatario aseguró que “a partir del 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina”, y remarcó que en muchas provincias, las fuerzas provinciales desplazaron al kirchnerismo como segunda opción.

En su mensaje, Milei agradeció a los 10 millones de argentinos que apoyaron a La Libertad Avanza, y extendió su reconocimiento al jefe de Gabinete Guillermo Francos, a los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa), así como al ex presidente Mauricio Macri, por haber decidido “aunar fuerzas para terminar con el populismo”.

El presidente también destacó el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), calificándolo como un “sistema maravilloso que termina con la trampa”, en alusión a la transparencia del nuevo mecanismo electoral.