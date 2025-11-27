Triple récord argentino y dominio total del equipo puntano en el Cenard

En el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), la delegación puntana firmó una actuación histórica: obtuvo campeonatos en todas las divisiones juveniles y celebró un hito excepcional con el triple récord argentino de Álvaro Matricardi, atleta villamercedino e integrante de la Selección argentina.

El equipo mostró un nivel superlativo, combinando múltiples títulos nacionales con la irrupción de jóvenes que ya asoman como futuras figuras internacionales.

En Sub 15, brilló Alejo Agüero, campeón en arranque, envión y total. La misma triple consagración alcanzaron Fidel Zeballo y Julián Rodríguez, quien además sumó un tercer puesto en Sub 20.

En Sub 17, la supremacía puntana continuó: Máximo Fernández se quedó con los tres títulos nacionales. A su vez, Martín Mera festejó en arranque, envión y total en Sub 17, además de obtener un tercer puesto en Sub 20.

En la rama femenina, MitJhi Mera se coronó campeona nacional Sub 20 con dominio absoluto en todas las pruebas, mientras que Tiago Dieguez aportó un valioso tercer lugar en envión.

La figura del certamen fue Álvaro Matricardi, campeón Sub 17, subcampeón Sub 20 en las tres modalidades y medallista en la categoría Adultos: Plata en arranque y total, y Bronce en envión. Su rendimiento alcanzó un nivel histórico al establecer tres nuevos récords argentinos (arranque, envión y total), posicionándolo como el mejor atleta Sub 17 del torneo.

La delegación se completó con Agustín Escudero Lacoste, Tomás Romero y Juan Romano, bajo la asistencia técnica de Sebastián Steinbreger, Mauricio Sosa, Andrés Yonzo y Gustavo Fernández.

Con una cosecha que combinó títulos, récords y la consolidación de nuevos talentos, San Luis reafirmó su lugar como una potencia nacional en levantamiento de pesas.