Triple crimen: la pareja de Sotacuro relató detalles clave sobre la noche de los asesinatos

Mónica Débora Mujica, pareja de Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen narco ocurrido en Florencio Varela, declaró ante el fiscal Adrián Arribas y aportó detalles sobre lo sucedido la noche del 19 de septiembre, así como los días posteriores a los homicidios y la posterior fuga del acusado hacia Bolivia.

Según el testimonio, esa noche Sotacuro recibió un mensaje para realizar un viaje como remisero. “Me dijo ‘gorda, coman que ahora vengo, tengo que hacer un remis’”, relató Mujica, indicando que su pareja usó su Renault 19 para buscar a un hombre al que conocían como “el Loco”.

La testigo describió a este individuo como David, de unos 30 años, “morochito, pelo corto, gordito y de nacionalidad peruana”, residente en una vivienda de la manzana 29 de una villa. También señaló que en el barrio lo conocían como “el Tarta”, debido a que tartamudea al hablar.

Durante la noche, Mujica recibió mensajes de Sotacuro, quien le envió incluso una foto de una calle para tranquilizarla. Más tarde, cerca de las 4 de la mañana, el hombre le escribió nuevamente para avisarle que regresaba al barrio luego de recibir ropa limpia de un conocido llamado Ramiro, quien solía frecuentar la casa del “Loco”.

“Llegó a casa a las 5, comió y me contó que el Loco lo había hecho llevar a dos chicos por el centro, cerca del Obelisco”, declaró Mujica.

Los días posteriores y las amenazas

Mujica relató que el fin de semana transcurrió con normalidad, pero que el miércoles siguiente su pareja fue amenazada por dos personas encapuchadas mientras llevaban a sus hijos al colegio. Los agresores le advirtieron que “se vaya o lo iban a matar” y le sustrajeron el celular.

Más tarde, al ver las noticias sobre el hallazgo de tres mujeres asesinadas, Sotacuro se habría alterado al reconocer la zona:

“Me dijo: ‘Yo lo llevé al David ahí. Este hijo de puta me mandó para esto. Yo estuve con mi coche, me voy’”, contó Mujica.

Según su relato, el acusado huyó por miedo, llevándose el celular de su pareja, aunque mantuvo contacto con ella por teléfono los días siguientes. Antes de ser detenido, le aseguró que “no había hecho nada” y que solo había llevado a “David y a dos muchachos que estaban discutiendo”.

Finalmente, Mujica sostuvo ante el fiscal que los hombres mencionados “tienen algo que ver con el caso”, reforzando así una línea de investigación que podría ser clave en la causa.