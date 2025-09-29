Triple crimen: Fernando Burlando será el abogado de la familia de Brenda Del Castillo

Los familiares de Brenda Del Castillo, una de las tres víctimas del triple crimen de Florencio Varela, mantuvieron una reunión de dos horas con el abogado Fernando Burlando, quien desde ahora será el patrocinante junto a su equipo de defensores.

En el encuentro, que tuvo lugar en el despacho de Burlando en Puerto Madero, participaron también integrantes de su estudio. Entre ellos, Javier Baños, quien manifestó ante la prensa que “Pequeño J no es el único responsable” y que este caso “merece la pena de muerte”.

Baños sostuvo que “no tienen perdón de Dios” los responsables del hecho y agregó que una persona que “cortó los dedos a una chica de 15 años no merece otra resolución de pena”.

Sobre la implicación de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, aclaró que se trata apenas de “la punta del iceberg” de un entramado más amplio.

“Hay que actuar hasta las últimas consecuencias”, concluyó.

Los abogados remarcaron que recién comienzan a analizar la causa y que existen muchos datos por aportar en la investigación.