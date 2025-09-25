Triple crimen en Varela: la autopsia revela una brutal tortura con mutilaciones en vida

La investigación por el asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela continúa sumando datos clave tras conocerse los resultados de las autopsias realizadas a Lara Gutiérrez (15), Morena Verri (20) y Brenda Loreley Del Castillo (20).

El informe forense confirmó que las víctimas fueron sometidas a un nivel de violencia extrema antes de ser asesinadas durante la madrugada del sábado. En el caso de Lara, los especialistas revelaron lesiones y mutilaciones compatibles con torturas previas a su muerte, lo que refuerza la hipótesis de un ataque con marcado ensañamiento.

Las otras dos jóvenes también presentaron signos de golpes, fracturas y heridas postmortem, lo que marca un patrón de violencia en cadena. Según las pericias, los cuerpos fueron encontrados enterrados y maniatados, lo que complejiza aún más la causa.

En esta etapa, los investigadores trabajan en la búsqueda de rastros genéticos y huellas de terceros, mientras la principal línea apunta a un posible ajuste vinculado al narcotráfico.