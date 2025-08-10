En la madrugada de este domingo, efectivos del Comando Radioeléctrico demoraron a tres personas sospechadas de participar en el robo a un comercio de la ciudad. Se trata de dos mujeres de 60 y 52 años y un hombre de 29.

La intervención comenzó tras una alerta del Centro de Operaciones Policiales, que reportó un ilícito en un local ubicado cerca de calle Ardiles y avenida Mitre. El aviso incluía la descripción de un Volkswagen Suran gris que se dio a la fuga.

Durante un recorrido preventivo, los uniformados interceptaron en Calle Angosta y Pedernera a un vehículo con las mismas características. En el interior viajaban las tres personas señaladas, y, con presencia de testigos hábiles, se realizó la requisa del rodado y de los ocupantes.

Como resultado, la policía secuestró envases de bebidas alcohólicas vacíos, dinero en efectivo, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa. Los demorados fueron trasladados a la Comisaría Seccional 8ª para continuar con las actuaciones.