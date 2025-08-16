Este jueves 14 de agosto, alrededor de las 10:20 de la mañana, la Policía encontró en buen estado de salud a un ciudadano de 65 años que había sido reportado como desaparecido en el paraje Paso de las Carretas, Estancia Los Ávila.

La búsqueda comenzó la noche anterior, cuando su concuñado, de 67 años, alertó al 911 tras perder contacto con él mientras arreaban ganado. Según declaró, ambos se separaron para agilizar la tarea y ya no obtuvo respuesta a sus llamados.

De inmediato, efectivos de la Comisaría 5.ª iniciaron un rastrillaje con apoyo de la División Canes. El operativo se complicó por la falta de iluminación, la vegetación espesa y el terreno blando, extendiéndose durante la madrugada.

En la mañana del jueves, con refuerzos de personal de Tránsito, Policía Ambiental y la Brigada Rural, se intensificó la búsqueda en la zona del dique. Finalmente, los uniformados localizaron al hombre caminando con ayuda de un palo que utilizaba como bastón.

El ciudadano explicó que, durante la tarde anterior, había caído en una barranca, sufriendo golpes en el rostro y las costillas que le impidieron regresar. Pasó la noche en el lugar y logró salir al amanecer en dirección a la ruta para pedir ayuda.

Fue trasladado al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde recibió atención médica por deshidratación y dolores, constatándose que se encontraba fuera de peligro.