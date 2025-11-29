Tras el temporal, Continúan los trabajos de limpieza en la Autopista Serranías Puntanas

El Ente Control de Rutas informó que este sábado continúa el trabajo de personal y maquinaria sobre la Autopista de las Serranías Puntanas, donde se realizan tareas de limpieza y despeje tras las intensas precipitaciones registradas en la provincia.

El director del organismo, Ariel Páez, explicó que el viernes alrededor de las 17:00 la lluvia se intensificó y estuvo acompañada por granizo, lo que provocó anegamientos en distintos puntos de la traza. Uno de los sectores más afectados fue la zona de La Cumbre. Según detalló, los equipos intervinieron de inmediato para liberar la vía y restablecer los desagües, obstruidos por materiales arrastrados por el agua.

Los operativos se extendieron hasta las 22:30, aunque, debido a la magnitud del episodio, las tareas continuaron durante este sábado. Páez precisó que, en un corto lapso, se produjo una fuerte caída de agua que arrastró desde los campos cercanos diversos elementos —desechos de siembra, coberturas de producción, cañas de maíz, hojas y chalas— mezclados con barro, lo que terminó bloqueando las alcantarillas destinadas al drenaje pluvial.

En algunos tramos se debió interrumpir el tránsito para permitir que el personal trabajara con seguridad en el despeje de los drenajes.

El funcionario resaltó que la rápida movilización de cuadrillas evitó mayores complicaciones. En el operativo participaron equipos de los peajes de Villa Mercedes y Justo Daract, personal de bacheo y desmalezado, conformando un equipo de 50 trabajadores, junto a la colaboración de Vialidad Provincial y de las empresas que ejecutan obras en la autopista.

La circulación quedó normalizada, aunque se solicita a los usuarios transitar con extrema precaución por la presencia de personal y maquinaria aún desplegados.