Tragedia en Nogolí: un hombre murió en un choque frontal

Un grave accidente de tránsito ocurrió en ruta 146, altura Nogolí, donde se vieron involucrados un automóvil Peugeot y una camioneta Volkswagen Amarok blanca. Según las primeras averiguaciones, el siniestro habría sido producto de un choque frontal.

En el interior del Peugeot, un hombre de 63 años, domiciliado en El Barrial, quedó atrapado entre los hierros y falleció en el lugar. Su pareja, también ocupante del vehículo, se encuentra en estado crítico y fue trasladada al hospital de La Punta por personal de la ambulancia de Nogolí.

Los ocupantes de la camioneta Amarok, dos hombres de Luján, San Luis, estaban fuera del vehículo y aparentemente ilesos, aunque fueron trasladados al mismo hospital como medida de precaución.

En el lugar trabajaron efectivos policiales con la colaboración de la Comisaría de Los Manantiales, y se solicitó la presencia de personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. Las actuaciones continúan a cargo de la autoridad policial.