Tragedia en Miramar: una mujer murió tras fallar su paracaídas

Una mujer de 52 años, identificada como Rosana Back, perdió la vida este domingo en Miramar luego de que su paracaídas no se abriera al lanzarse desde una avioneta.

El hecho ocurrió pasadas las 12 en inmediaciones de la Ruta 77, kilómetro 5, cuando Back participaba de un nuevo salto junto a un grupo de compañeros. Según relataron testigos, la víctima utilizó un equipo distinto al habitual, lo que despertó la atención de los investigadores.

Tras el accidente, su cuerpo fue hallado en la zona del camino Los Jazmines. La Justicia ordenó la autopsia y pericias técnicas para determinar si la tragedia fue consecuencia de una falla del kit o de un problema de salud durante la maniobra.

Back era licenciada en Acompañamiento Terapéutico, oriunda de Misiones y residente en Mar del Plata desde hacía varios años.

El Aeroclub Miramar emitió un comunicado en el que lamentó profundamente el accidente y aclaró que la institución “no tiene relación alguna con la actividad de paracaidismo que se desarrolla dentro del predio provincial del aeródromo”.