Tragedia en Minneapolis: dos niños muertos en tiroteo escolar

Un joven armado de unos 20 años abrió fuego este miércoles por la mañana en la Escuela Católica de la Anunciación, en Minneapolis, Minnesota, provocando la muerte de dos niños de 8 y 10 años y dejando 17 personas heridas, entre ellas 14 menores.

El agresor, que llevaba un rifle, una escopeta y una pistola, disparó contra los niños que participaban de una misa en la iglesia del establecimiento. Luego, se quitó la vida en la parte trasera del templo, confirmó el jefe de la Policía local, Brian O´Hara.

De los heridos, dos niños permanecen en estado crítico, informó la fuerza de seguridad. La escuela alberga alumnos desde jardín de infantes hasta octavo grado.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó que “Minnesota tiene roto el corazón” y pidió abrazar a los hijos en este momento de dolor. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó que las banderas ondeen a media asta en homenaje a las víctimas y aseguró que el FBI trabaja en la investigación.

Según Gun Violence Archive, este es el quinto tiroteo escolar del año en EE.UU. y se suma a los 286 tiroteos masivos registrados en 2025 en el país.