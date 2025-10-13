Tragedia en la autopista: un bebé y un joven murieron tras un vuelco en Alto Pencoso

Un bebé de 2 meses y un joven de 18 años perdieron la vida este domingo 12 de octubre por la tarde, tras un vuelco fatal ocurrido en el kilómetro 827 de la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de Alto Pencoso.

El siniestro ocurrió cerca de las 15:55 horas, cuando un automóvil Honda Fit gris oscuro, que se desplazaba en sentido Este-Oeste, perdió el control y terminó volcado sobre su techo, con graves daños materiales y pertenencias esparcidas sobre la calzada.

El vehículo trasladaba a una familia oriunda de Mendoza. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 29ª, bomberos, Policía Científica y la División Criminalística de la UROP N°5, que llevaron adelante las pericias correspondientes.

Cinco personas fueron asistidas por ambulancias del Centro de Salud de Balde y del SEMPRO. Las dos mujeres —de 23 y 40 años— y un hombre de 44 fueron trasladados de urgencia al Hospital “Dr. Ramón Carrillo” con diversas lesiones.

Por disposición del fiscal adjunto de Instrucción N°1, Dr. Juan Pablo Díaz Estopiñán, se ordenó la extracción de sangre al conductor para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol o sustancias.

Las actuaciones judiciales continúan para esclarecer las causas del trágico accidente.