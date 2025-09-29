Tragedia en Junín: cuatro abuelos murieron en un incendio

Un incendio en el geriátrico “Nuevo Amanecer” de Junín provocó la muerte de cuatro residentes de más de 80 años y dejó a otros cinco en estado crítico. El siniestro ocurrió el viernes por la mañana, entre las 6:30 y las 7, en el establecimiento ubicado sobre calle Nahuel Payún al 300, cercano a la Ruta Nacional 188.

Según medios locales, las llamas se habrían originado por una falla en un termotanque y se expandieron rápidamente en el inmueble. Bomberos, Defensa Civil y la Policía trabajaron en la evacuación de más de 20 personas.

Las víctimas fueron identificadas como Darío Crespo (91), Luis Oscar Barri (87), Edgar Oviedo (82) y Osvaldo Pugliese (80), este último fallecido el domingo tras ser trasladado en avión sanitario a un hospital de Esteban Echeverría.

En tanto, cinco residentes permanecen internados en estado crítico en centros de salud de Junín y Nueve de Julio.

El fiscal Martín Laius, de la UFI N°8, caratuló la causa como “homicidio culposo en concurso con lesiones culposas”, aunque aclaró que la calificación podría modificarse. La dueña del geriátrico, Claudia Soledad Olguín (43), y una empleada fueron detenidas y liberadas ese mismo viernes, pero continúan bajo investigación.

Vecinos de la zona advirtieron que el geriátrico no contaba con habilitación, dato que aún no fue confirmado por la Justicia. Además, familiares de las víctimas expresaron disconformidad por el estado de las instalaciones y el trato del personal.