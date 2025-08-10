Cuatro periodistas de Al Jazeera murieron este domingo en Gaza tras un bombardeo atribuido a las fuerzas israelíes sobre una carpa de prensa en Ciudad de Gaza, según informó la cadena qatarí. Entre las víctimas se encontraba Anas al-Sharif, uno de los reporteros más reconocidos por su cobertura del conflicto en la Franja de Gaza.

El director del hospital Al Shifa confirmó que al-Sharif y tres colegas —dos corresponsales y dos camarógrafos— murieron en lo que describió como un ataque “dirigido” contra periodistas.

Posturas enfrentadas

La cadena qatarí acusó a Israel de atacar deliberadamente a la prensa, mientras que el Ejército israelí negó la versión y afirmó que al-Sharif era “miembro activo de Hamas” y líder de una célula dedicada a planificar ataques con cohetes contra civiles israelíes.

Al Jazeera rechazó categóricamente esas acusaciones y reiteró que el grupo se encontraba trabajando desde una carpa claramente identificada como prensa. La cadena es una de las pocas con corresponsales permanentes en Gaza y ha denunciado repetidos ataques contra sus equipos, solicitando protección para el trabajo periodístico en zonas de guerra.