Tragedia en el sur provincial: investigan la muerte del intendente Fortín El Patria Diego Gatica

Un profundo pesar atraviesa a la comunidad del sur sanluiseño tras conocerse el fallecimiento de Diego Raúl Gatica (48), intendente de Fortín El Patria, quien fue hallado sin vida en las inmediaciones del acceso a Buena Esperanza, en la noche del lunes.

De acuerdo con el parte policial, el hecho fue reportado alrededor de las 23:09, bajo el Código 29 (suicidio con arma de fuego). Efectivos de la Comisaría Distrito 19º acudieron al lugar tras recibir el aviso de Viviana Anahí Castañeda (40), quien manifestó haber escuchado detonaciones y dio aviso de la situación.

En el sitio, los uniformados constataron la presencia del cuerpo sin vida de Gatica, quien presentaba una herida de bala en la sien derecha. Junto a él, se encontró una pistola que habría sido utilizada en el hecho. El médico local, Dr. Mattar, certificó el deceso.

La Policía provincial continúa con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el suceso, aunque las primeras informaciones señalan que se trató de un suicidio.

La noticia generó profunda consternación en Fortín El Patria y localidades vecinas, donde Gatica era ampliamente reconocido por su gestión y compromiso con la comunidad.

👉 Si vos o alguien que conocés está atravesando una crisis emocional o tiene pensamientos suicidas, pedí ayuda.

Podés comunicarte de forma gratuita y confidencial al 135 (CABA y GBA) o al 0800-345-1435 del Centro de Asistencia al Suicida.