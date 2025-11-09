Tragedia en el Rally de La Toma: murió el piloto César Pérez

El automovilismo de San Luis atraviesa un profundo duelo tras la muerte del piloto César Pérez, oriundo de Tilisarao, quien perdió la vida este domingo durante la última prueba especial del Rally de La Toma.

El accidente se produjo en el tramo Los Filtros – Ruta 20 (por perilago), cuando Pérez y su navegante, Pablo Micarelli, competían a bordo de un Volkswagen Gol de la Clase N2 Standard. Por razones que aún se investigan, el vehículo perdió el control y terminó protagonizando un siniestro que resultó fatal para el piloto.

Restaban 9,48 kilómetros para completar la etapa que cerraba la penúltima fecha del Campeonato Provincial de Rally, certamen en el que ya se había consagrado Cristian “Espy” González en la Clase A.

El hecho generó una fuerte conmoción en el ambiente motor y entre los fanáticos que seguían la competencia. Organismos de emergencia y personal de seguridad intervinieron de inmediato, pero los esfuerzos por asistir al piloto fueron infructuosos.

Dolor en la comunidad automovilística

Desde distintas escuderías, clubes y asociaciones automovilísticas expresaron su pesar por la pérdida de Pérez, recordándolo como un apasionado del deporte motor y una persona muy querida en el circuito provincial.