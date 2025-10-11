Tragedia en Córdoba: dos niñas murieron en el incendio de una iglesia evangélica

Una bebé de un año y una nena de cinco perdieron la vida este sábado tras un incendio ocurrido en un dormitorio contiguo a una iglesia evangélica en la localidad cordobesa de Villa Serrana.

Las víctimas formaban parte de una delegación del templo “Nuevo Amanecer con Jesús”, proveniente de Barros Blancos, Uruguay. El fuego comenzó alrededor de las 15:30 horas en la esquina de Coquena y Viracocha, y fue advertido por una niña de 10 años, quien alertó a los adultos presentes.

Según informaron fuentes oficiales, además de las víctimas fatales, dos mujeres sufrieron heridas de distinta gravedad. Ambas recibieron asistencia médica en el lugar y luego fueron trasladadas a un centro de salud, donde permanecen internadas bajo observación.

El siniestro generó una rápida movilización de la Dirección Bomberos, el Servicio de Emergencias 107, Defensa Civil y la Policía de Córdoba, que trabajaron de manera coordinada para controlar las llamas y evacuar a los ocupantes.

El jefe de Bomberos a cargo del operativo, Sergio Cravero, destacó que “el fuego se propagó con rapidez, pero fue contenido antes de que alcanzara otras áreas del edificio”.

Hasta el momento, las causas del incendio permanecen bajo investigación. Personal especializado continúa trabajando en el lugar para determinar si el origen fue una falla eléctrica o el mal funcionamiento de algún artefacto dentro de las habitaciones afectadas.