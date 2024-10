El mundo de la música está de luto tras la trágica muerte del cantante británico Liam Payne, ex integrante de la exitosa boy band One Direction. Payne, de tan solo 31 años, fue encontrado sin vida en el Hotel Casa Sur del barrio porteño de Palermo, luego de caer desde el tercer piso del edificio. El SAME confirmó la muerte del artista tras el trágico episodio, que ocurrió durante la tarde de este miércoles 16 de octubre de 2024.

Los últimos momentos de Liam en Buenos Aires

Liam Payne había llegado a Argentina hace dos semanas, en una visita privada. La tragedia se desató en horas de la tarde en el hotel ubicado en Costa Rica 6032, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre que mostraba comportamiento agresivo, posiblemente bajo los efectos de drogas o alcohol.

El director del SAME, Alberto Crescenti, dio detalles sobre el fatídico hecho: “A las 17:04 recibimos una alerta del 911 sobre una persona en el patio interno del hotel Casa Sur. Nuestro equipo llegó al lugar en pocos minutos y constató que el hombre había fallecido debido a lesiones incompatibles con la vida, producto de una caída desde gran altura”. Más tarde, se confirmó que el hombre era Liam Payne, una de las estrellas que marcó a toda una generación como parte de One Direction.

Un ícono de la música juvenil

Liam Payne saltó a la fama en 2010 como uno de los integrantes de la exitosa banda juvenil One Direction, que surgió del programa británico The X Factor. Junto a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, se convirtieron en uno de los grupos más populares del mundo, con millones de seguidores y cuatro álbumes de estudio que los llevaron a recorrer el mundo.

Después de la separación de la banda en 2016, Liam comenzó su carrera como solista. Ese mismo año, el cantante firmó un contrato discográfico con Capitol Records y lanzó su primer sencillo “Strip That Down”, en colaboración con Quavo y coescrito por Ed Sheeran.

En lo personal, Payne atravesó momentos complicados, incluyendo su ingreso a rehabilitación para tratar de retomar el control de su vida. En 2017, tuvo un hijo junto a la cantante británica Cheryl Tweedy, y desde entonces, había intentado enfocarse en su carrera musical y su bienestar personal.

La muerte de Liam Payne ha conmocionado a sus fans en todo el mundo, quienes se despiden de uno de los grandes ídolos de la música pop.