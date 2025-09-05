Trabajadores del Garrahan se preparan ante un posible veto presidencial

Los profesionales y técnicos del Hospital Garrahan realizaron una nueva asamblea en la que definieron los próximos pasos de su reclamo por presupuesto y recomposición salarial, que ya lleva casi cuatro meses.

Entre las resoluciones más destacadas, anunciaron la convocatoria a una movilización conjunta con la comunidad universitaria para enfrentar un eventual veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica y a la de Financiamiento Universitario.

Además, confirmaron un paro para el 12 de septiembre, un día después de que venza el plazo legal para que el Poder Ejecutivo defina si promulga o veta la norma.

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, advirtió que “si el Gobierno veta la Emergencia Pediátrica, va a encontrar una respuesta en las calles, no solo en el Congreso sino en todo el país”.

En la misma línea, Maximiliano Bares, integrante del equipo administrativo, afirmó: “El 12 vamos a tener una medida de fuerza para rechazar el veto o para exigir la inmediata implementación de la ley. El Garrahan y la Universidad Pública se cuidan y se financian, no se vetan”.