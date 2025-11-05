Tormentas y ráfagas: rige una alerta para el centro y sur de San Luis

La Red de Estaciones Meteorológicas emitió una alerta para el centro y sur de San Luis, debido a la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas que podrían registrarse durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves 6 de noviembre.

Según el informe, se espera un aumento de la nubosidad y la probabilidad de fenómenos de variada intensidad, que podrían incluir ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Las zonas más afectadas serían los departamentos Dupuy, sur de Pueyrredón y Pedernera.

La alerta rige hasta las 8:00 de este jueves 6 de noviembre de 2025.