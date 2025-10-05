Tormentas severas golpearon el centro del país: fuertes ráfagas y granizo en tres provincias

Durante las últimas horas, fuertes tormentas afectaron amplias zonas del centro del país, dejando a su paso daños materiales, caída de granizo y ráfagas de viento de gran intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido alertas amarillas y naranjas para cinco provincias, y los pronósticos se cumplieron con precisión: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe fueron las más impactadas por el temporal.

En Olavarría, una carpa de grandes dimensiones instalada por la Sociedad Rural fue destruida por el viento. El espacio estaba preparado para la cena anual prevista para la noche del sábado, que debió suspenderse por razones de seguridad.

En tanto, en el Club Social y Deportivo Loma Negra, un árbol cayó sobre una cancha de básquet, causando daños materiales pero sin víctimas.

En el norte bonaerense y sur santafesino, aunque no hubo destrozos significativos, las ráfagas alcanzaron los 100 km/h.

En Venado Tuerto, el granizo cubrió completamente las calles, mientras que en Laboulaye (Córdoba) y Bulnes, los vecinos reportaron piedras de gran tamaño, comparables con huevos.

Hasta el momento, no se registraron heridos ni daños estructurales graves.

Según el SMN, las condiciones podrían agravarse este domingo en el este del país, abarcando a Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el este de Córdoba, regiones que se mantienen bajo alerta.

Las temperaturas continuarán altas en el norte, con valores que podrían superar los 30°C, mientras que para el AMBA se espera una mínima de 16°C y una máxima de 21°C, con vientos de hasta 60 km/h.

Las zonas más comprometidas durante el domingo son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, la Costa Atlántica, el norte bonaerense, el sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe y el este cordobés, donde rige alerta naranja por tormentas severas.