Tormenta de Santa Rosa: cierre total de la Ruta 7 en Mendoza

La Tormenta de Santa Rosa golpea con fuerza a la provincia de Mendoza, dejando a la Ruta Nacional 7 completamente cortada desde la ciudad capital hasta Uspallata. Las intensas lluvias, nevadas y bancos de niebla generaron condiciones extremas que obligaron a Vialidad Nacional a suspender el tránsito en forma preventiva.

“El panorama en alta montaña es muy adverso”, explicó Fabián Aguilera, referente de Vialidad en la provincia. Entre Potrerillos y Mendoza se registran fuertes lluvias, mientras que en el tramo hacia Uspallata la nevada no da tregua.

Los cortes principales se encuentran en:

Ruta 7 y Provincial 84 , salida de Potrerillos hacia Mendoza.

Ruta 7 y Provincial 82 , a la altura de Blanco Encalada.

Ruta 7, km 1143, zona del Cementerio de Uspallata.

Equipos de Vialidad Nacional y Provincial, junto con la Policía de Mendoza, trabajan para asistir a los vehículos varados y realizan evacuaciones preventivas.

El pronóstico para este domingo anticipa un cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 6°C y 12°C, lluvias matinales y nevadas en la cordillera. En el centro-sur provincial se esperan fuertes vientos y en el norte, abundantes precipitaciones.

Autoridades confirmaron que el Paso Internacional Cristo Redentor continuará cerrado en ambos sentidos, al igual que el Paso Pehuenche, inhabilitado hasta nuevo aviso.