Todos unidos por Alfonsina: música y solidaridad en Calle Angosta

El próximo 17 de octubre, a las 19 horas en Callangosta, se realizará una peña solidaria con el fin de recaudar fondos para el tratamiento médico de Alfonsina, una bebé de un año y ocho meses que padece encefalopatía crónica no evolutiva (parálisis cerebral) a raíz de una negligencia médica al nacer.

El evento cuenta con la colaboración de la Municipalidad y la participación de numerosos artistas. La entrada tendrá un valor de $2.000 y se podrá adquirir desde este miércoles en las sucursales del supermercado Europa, además de ventas en plazas los fines de semana y a través del Instagram oficial de la campaña.

La familia debe reunir aproximadamente 50 mil dólares, suma que cubre los 35 días de tratamiento en México, pasajes, estadía y medicación. Hasta el momento llevan recaudado el 27%, gracias a rifas, eventos deportivos, shows y la solidaridad de vecinos y vecinas.

Si bien la parálisis cerebral no tiene cura, el tratamiento al que podrá acceder Alfonsina en México busca generar nuevas conexiones neuronales que podrían darle mayor autonomía y mejorar su calidad de vida.

“Sin la ayuda de la comunidad no sería posible, porque el monto es muy grande. Cada granito de arena cuenta para cumplir este sueño”, expresaron sus padres.