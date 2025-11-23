Tiroteo en una fiesta de egresados en Córdoba: tres heridos y un detenido

Un violento ataque armado ocurrido durante una fiesta de egresados en el barrio Las Flores II, en la ciudad de Córdoba, dejó tres jóvenes heridos y derivó en la detención de un sospechoso de 26 años.

El hecho tuvo lugar el sábado por la noche en un salón ubicado en Jerónimo Sappia y Aviador Camilotti, donde estudiantes de 6° año celebraban su cierre de ciclo. Según testigos, un Renault Koleos pasó frente al establecimiento y, por motivos aún bajo investigación, sus ocupantes abrieron fuego contra la multitud.

La Policía informó que dos jóvenes baleadas fueron dadas de alta este domingo al mediodía. En tanto, un adolescente de 15 años, herido en el cuello, permanece internado en el Hospital Eva Perón, aunque los médicos aseguraron que se encuentra estable y fuera de peligro.

En un operativo apoyado por cámaras de seguridad, los efectivos lograron detener a un hombre conocido como “El Colombiano”, quien sería uno de los involucrados en el ataque. Si bien no registra antecedentes en Argentina, se investiga su situación migratoria y eventuales antecedentes en su país de origen.

El vehículo utilizado en el hecho fue secuestrado, y los investigadores trabajan para esclarecer el móvil del ataque, que por el momento continúa siendo una incógnita.