Thiago Medina recibió el alta médica tras 28 días internado

El influencer y ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, fue dado de alta médica este miércoles al mediodía, luego de permanecer 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, provincia de Buenos Aires.

El periodista Fede Bongiorno confirmó la noticia en su cuenta de X (ex Twitter), detallando que el joven había sido sometido a tres intervenciones quirúrgicas tras el grave accidente que sufrió el pasado 12 de septiembre.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Ministerio de Salud bonaerense, el alta se concretó a las 12:30 horas, por la puerta principal del hospital. “El paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería”, informaron.

El ministerio también agradeció el compromiso de los profesionales de la salud que participaron en su atención, garantizando “una contención integral que permitirá continuar su recuperación extrahospitalaria”.

Medina, quien protagonizó un violento accidente en moto en la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez, sufrió fracturas costales, colapso pulmonar y lesiones internas en órganos vitales como el hígado, páncreas y bazo. Su estado fue reservado durante varios días, pero logró evolucionar favorablemente tras tres cirugías exitosas.

Finalmente, el joven continuará su rehabilitación en la casa de Daniela Celis, su ex pareja y madre de sus hijas, donde seguirá bajo supervisión médica y acompañamiento familiar.