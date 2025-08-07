Los músicos Iván Alturria y “Bocha” Domínguez, integrantes de The Blessed, visitaron VMI Radio 88.1 para repasar su trayectoria y anunciar su próximo show en formato Sound System, el sábado 9 de agosto en Única (Béjiga 854).

Con más de 20 años de experiencia en el reggae y raíces ligadas a Kameleva, ambos resaltaron la importancia de sostener un proyecto sólido, aun en un contexto donde es difícil encontrar músicos especializados en el género. “The Blessed es nuestra forma de decir que, a pesar de todo, seguimos bendecidos por hacer música”, señaló Alturria.

El grupo, que fusiona reggae con otros estilos como hip hop y trap, presentará su propuesta Sound System: DJ, pistas, voces y saxofón en vivo, acompañado por el mendocino Goyito (ex Zona Ganjah). “No es solo un recital, es una fiesta reggae para bailar y compartir cultura”, agregó Bocha.

El evento comenzará a las 23 horas, con servicio de comidas y una puesta en escena que busca revivir la energía de la movida reggae local.