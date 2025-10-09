Tesoros en Villa Mercedes: tercera jornada de numismática y filatelia

Este viernes y sábado, la Casa de la Cultura será sede de la Tercera Jornada Anual de Exhibición Numismática y Filatélica, organizada por el Centro Numismático Filatélico de Villa Mercedes (CeNuFi). El evento, con entrada libre y gratuita, reunirá a coleccionistas de todo el país con exposiciones, canjes y tasaciones de piezas históricas.

Darío Angio, integrante de CNYFVM, adelantó en VMI Radio 88.1 que el encuentro contará con exponentes de Buenos Aires, Córdoba y San Luis, quienes exhibirán monedas, billetes, estampillas y otros objetos de valor histórico. “Es un espacio donde la gente puede aprender, compartir y valorar piezas únicas como una medalla del Dique Volpiani de hace más de 100 años”, contó Angio.

El viernes la jornada incluirá una muestra abierta de coleccionismo general, con figuritas, autos en miniatura y diversos objetos, mientras que el sábado se concentrará exclusivamente en numismática y filatelia.

El público también podrá acercarse con material propio para tasar, canjear o exhibir, acompañado por especialistas del centro. Quienes deseen asociarse a CNYFVM pueden hacerlo abonando una cuota mensual de $3000, lo que les permite participar de reuniones y actividades anuales del grupo.

📍 Dónde: Casa de la Cultura, Urquiza 33

🕙 Cuándo: Viernes y sábado, de 10 a 18 hs

🎟️ Entrada: Libre y gratuita