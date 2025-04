Durante la última audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, salieron a la luz nuevos chats entre profesionales de la salud mental que lo atendieron en sus últimos días. El contenido generó sorpresa y polémica por la confesión de una presunta relación íntima entre el exfutbolista y una de las médicas que lo trataba.

La psiquiatra Agustina Cosachov habría admitido haber mantenido relaciones sexuales con Maradona, según se desprende de una conversación con el psicólogo Carlos Díaz, presentada como prueba en el proceso judicial. En los mensajes, Díaz le preguntó a Cosachov si era cierta la versión sobre una relación con el “10”. La respuesta de la psiquiatra fue: “Y bueno, ja, ja, ja, ja, terapia es terapia. Cada uno, con su técnica”.

Esta revelación fue abordada en el programa Cámara del Crimen (TN), conducido por Ricardo Canaletti, donde también participó como invitada Verónica Ojeda, ex pareja de Maradona y madre de Dieguito Fernando. Ojeda no se mostró sorprendida por los mensajes y afirmó: “Eso no es nada. Las barbaridades que dice Díaz sobre mi persona…”.

El abogado de Ojeda, Mario Baudry, aportó otro fragmento de los chats que evidencian la preocupación del entorno de Maradona por una posible internación. En uno de los mensajes, Díaz expresaba: “Se quiere llevar al Diego. Vamos a perder todo”. Luego habría intentado convencer a las hijas del astro, Dalma y Gianinna, de oponerse a Ojeda para evitar que lo internaran. “Si ese día Verónica se lo llevaba, Diego hoy estaba vivo”, sentenció Baudry.

Verónica Ojeda denunció el vaciamiento de una baulera con objetos de Maradona

En su declaración del martes 8 de abril, Ojeda también denunció el robo de pertenencias de Maradona, que se encontraban en una baulera. Según relató ante el Tribunal de San Isidro, ese depósito contenía objetos personales del exfutbolista traídos de cada lugar donde vivió.

“Había una baulera acá, yo pensaba que estaba en Dubái, pero no, estaba acá y le habían robado todo”, sostuvo Ojeda. “Después de la muerte de Diego fuimos a verla y no había nada. Hasta cajas vacías había”.

Ojeda señaló directamente al entorno que rodeaba a Maradona en sus últimos tiempos, incluyendo al abogado Matías Morla, su hermana Vanesa, y el esposo de esta, Maximiliano Pomargo, como responsables del manejo de esos bienes.