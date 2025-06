En medio de una creciente escalada bélica, el canciller iraní, Abás Araqchi, declaró que su país “solo actúa en legítima defensa” frente a los ataques israelíes, pero advirtió que no dudará en responder si es agredido.

“Incluso ante la agresión más escandalosa, Irán solo ha tomado represalias contra Israel, no contra sus aliados”, escribió Araqchi en X (ex Twitter). Sin embargo, dejó en claro que Teherán no busca expandir el conflicto, pero no retrocederá si es atacado.

Putin le suelta la mano a Irán

Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró en una cumbre en San Petersburgo que Irán no pidió ayuda militar a Moscú, desmintiendo rumores sobre un posible apoyo bélico.

Trump tiene un plan de ataque aprobado… pero en espera

Según el Wall Street Journal, el expresidente Donald Trump aprobó un plan militar contra Irán, pero decidió pospoderlo para evaluar si Teherán abandona su programa nuclear. “Quiero ver si renuncian a sus armas nucleares”, habría dicho Trump.

La tensión sigue en aumento, con llamados de potencias globales a evitar una guerra total.