Tensión en Corrientes: evacuaron a Karina Milei y Martín Menem tras incidentes

La caravana encabezada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debió ser evacuada este miércoles en Corrientes, en medio de incidentes registrados durante una actividad de campaña.

Los dirigentes libertarios habían viajado a la provincia para respaldar al candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, de cara a las elecciones del próximo domingo. Sin embargo, manifestantes que rechazaban la presencia del oficialismo interrumpieron la movilización, lo que obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad.

Este episodio se suma al escrache sufrido por Javier Milei un día antes en Lomas de Zamora, donde también debió ser evacuado tras enfrentamientos entre militantes de LLA y el PJ. El Presidente responsabilizó a sectores kirchneristas y expresó: “Los kukas tira piedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas ‘Kirchnerismo Nunca Más’”.

En la caravana también participaban el diputado José Luis Espert, el armador político Sebastián Pareja y otros referentes del oficialismo. Tras la evacuación, Espert fue retirado de la zona en motocicleta.