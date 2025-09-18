Tenía pedido de captura y lo detuvieron durante el operativo por la Copa Argentina

Este miércoles 17 de septiembre, en el marco del operativo de seguridad desplegado por el partido de Copa Argentina entre Newell’s y Belgrano, en el Estadio Único de La Pedrera, la Policía detuvo a un hombre de 39 años que tenía un pedido de captura vigente.

El procedimiento se realizó cuando efectivos de la Comisaría Seccional 29° identificaron al ciudadano a través de la aplicación Tribuna Segura. Tras la verificación, se constató que pesaba sobre él un requerimiento judicial emitido por la Justicia de Córdoba, en una causa por estafa.

De inmediato, personal de judiciales se presentó en el lugar y dispuso el traslado del hombre a sede policial, donde quedó alojado en calidad de demorado, según lo ordenado por la Fiscalía de Instrucción N° 4.

Posteriormente, se informó a las autoridades judiciales cordobesas, quienes ratificaron la vigencia de la medida de detención y dispusieron que el detenido permanezca bajo custodia hasta la llegada de la comisión de traslado correspondiente.