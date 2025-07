En su regreso al club que lo vio nacer, Leandro Paredes se mostró feliz por volver a vestir la azul y oro, pero no ocultó su mirada crítica tras el empate 1-1 ante Unión por la segunda fecha del Torneo Clausura.

“Feliz de volver a jugar con esta camiseta. Lamentablemente no obtuvimos el resultado que queríamos, pero recién empieza y tenemos mucho por mejorar”, expresó el volante surgido en el club, que volvió tras once años y medio, luego de su paso por la Roma de Italia.

Con solo una semana de entrenamiento con el plantel, el mediocampista fue suplente pero ingresó en el segundo tiempo y se convirtió en una de las figuras del encuentro, demostrando su jerarquía en pocos minutos.

“Me siento mejor de lo que pensaba después de unas vacaciones largas y entrenar poco con el plantel. Ojalá pueda seguir mejorando”, señaló quien también asistió a Luciano Di Lollo desde un córner para marcar el gol del empate.

El campeón del mundo compartió mediocampo con Williams Alarcón y Rodrigo Battaglia, con quienes dijo sentirse cómodo: “Hay jugadores de buena calidad, podemos jugar mucho mejor y creo que lo vamos a hacer”.

También elogió el rol de los laterales, en especial a Juan Barinaga: “Son muy importantes los laterales, más cuando los equipos se cierran como Unión en el segundo tiempo. Laterales como Juan y Lautaro Blanco son clave para nosotros”.

Finalmente, emocionado, habló de su regreso al país y el afecto recibido: “Uno no se da cuenta lo que está viviendo. Volver a Boca para mí es espectacular. Sentir el cariño de colegas de Unión que me desearon suerte y me dijeron ‘gracias por todo’ fue muy especial. Ojalá pueda seguir viviendo estas cosas”.