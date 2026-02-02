Telefe lanza Gran Hermano Generación Dorada con cambios clave y espíritu competitivo

Telefe presentó oficialmente Gran Hermano: Generación Dorada, una edición especial que conmemora los 25 años del formato y que llegará a la pantalla el 23 de febrero. Durante un evento exclusivo, Santiago del Moro adelantó las principales claves del nuevo ciclo, que buscará marcar un antes y un después en la historia del reality.

El conductor subrayó el vínculo histórico del programa con la audiencia y fue contundente: “Gran Hermano nunca pasó desapercibido, siempre fue un éxito”. En esa línea, aclaró que no se trata de una edición de famosos ni VIP, sino de una convocatoria abierta pensada para jugadores dispuestos a convivir y competir de verdad.

“La gente que entra acá tiene que jugar, dejar su vida y convivir con otras personas”, afirmó Del Moro. El proceso de selección incluyó tres vías de acceso: inscripción online, invitaciones directas de la producción y castings presenciales abiertos. De allí surgieron 42 preseleccionados, aunque no todos ingresarán a la casa. “Los currículums, las carreras y los fandoms quedan afuera”, remarcó.

Entre las novedades del juego, se incorpora la placa planta, una instancia en la que el público podrá votar para eliminar a quienes no jueguen. Además, regresa el sistema de nominación 3, 2 y 1, reforzando la estrategia desde el primer día: “Queremos que el que entra se dé cuenta dónde está y que juegue”.

La casa más famosa del país también se renueva: nuevos sectores, dos piletas, puerta roja rediseñada, plazita, cambios en los cuartos y elementos inéditos que formarán parte del juego.

Como complemento, Del Moro anunció su debut en streaming con “La Cumbre”, un programa de entrevistas mano a mano con el eliminado tras cada gala.

En cuanto a la grilla, Gran Hermano: Generación Dorada debutará el 23 de febrero y, durante los primeros días, saldrá al aire a las 22.15, luego de MasterChef Celebrity.