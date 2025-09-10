Spagnuolo, la Suizo Argentina y San Luis en la trama de las coimas

El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se expande más allá de Buenos Aires y alcanza a San Luis, tras revelarse contrataciones cuestionadas con fondos internacionales.

Entre el 22 y el 25 de abril de 2025, unos 500 agentes públicos participaron de un curso de accesibilidad en el Parque La Pedrera, Villa Mercedes, organizado por la firma israelí Negitech y facturado en Argentina a través de BE4 Advisors SRL, la consultora de los hermanos Berensztein. La operación implicó más de $172 millones, y aunque la provincia no administró directamente el dinero del BID, sí puso la infraestructura y difundió la actividad como un logro de inclusión.

Organizaciones del sector criticaron la asignación de recursos: señalaron que el dinero podría haberse destinado a obras de accesibilidad en escuelas u hospitales. El préstamo internacional, de USD 265 millones, lleva ejecutado apenas un 20%, dentro del cual se ubicó la polémica capacitación.

En paralelo, los decretos provinciales muestran que la droguería Suizo Argentina recibió contratos por $738.935.507 entre agosto de 2024 y junio de 2025. Solo en una adjudicación se aprobaron $348 millones en medicamentos. La situación generó ruido político cuando el gobernador Claudio Poggi negó públicamente haber contratado a esa empresa, pese a que la documentación oficial indica lo contrario.

El eje judicial sigue en Buenos Aires, donde el juez federal Sebastián Casanello investiga a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, por presunto cobro de sobornos revelados en audios filtrados. Mientras tanto, los dueños de Suizo Argentina, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, solicitaron la nulidad de la causa alegando irregularidades en la obtención de pruebas.

Con estos antecedentes, San Luis quedó expuesta en dos frentes: la capacitación millonaria en Villa Mercedes y las adjudicaciones reiteradas a la misma droguería. Aunque la provincia no haya tomado las decisiones centrales, el efecto político es inevitable: ya no es solo un escenario, sino parte visible del escándalo.