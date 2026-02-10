Sospechas en Ambiente: analizan posibles beneficios en sanciones por delitos ambientales

La Secretaría de Ambiente de San Luis se encuentra en el centro de una nueva controversia administrativa tras conocerse sospechas sobre eventuales reducciones de sanciones y condonaciones de multas ambientales vinculadas a expedientes sensibles. El foco de atención está puesto en el establecimiento “La Aguada”, cuyo trámite interno podría derivar en una fuerte polémica institucional.

El escenario se complejiza a partir de la renuncia del secretario de Ambiente, Federico Cacace, y el posterior interinato en el área, situación que abrió interrogantes sobre el manejo y la resolución de causas administrativas en curso.

Como anticipo periodístico, este medio pudo confirmar que uno de los expedientes en análisis es el EXD-0-9080239/23, correspondiente a un acta de constatación al establecimiento “La Aguada”, cuyo titular es Agrocuyana S.A.. El trámite se encuentra con informe de respuesta a sumario concluido, a la espera de firma por parte del funcionario interviniente en el proceso.

Organizaciones civiles evalúan pedir informes

Según surge de una transcripción de audio a la que accedió este medio, una organización no gubernamental (ONG) evalúa solicitar formalmente información ante la Secretaría de Ambiente, amparándose en la Ley de Acceso a la Información Pública, para determinar si se dictaron resoluciones sancionatorias con condonación de deudas o rebajas económicas significativas en casos de presuntos delitos ambientales.

En ese marco, se aclaró que todo se maneja en carácter de potencial, sin imputaciones penales ni acusaciones formales, pero con el objetivo de dar visibilidad a expedientes que podrían haber reducido sanciones económicas por montos millonarios. Desde la ONG remarcan que todos los expedientes ambientales son de acceso público, por lo que cualquier ciudadano u organización puede requerirlos.

Por el momento, la investigación administrativa continúa bajo análisis oficial, mientras crece la expectativa sobre qué decisiones se adoptaron y bajo qué criterios en los expedientes que hoy concentran la atención pública.