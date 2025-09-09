Solidaridad en acción: operativo de donación en el Policlínico Regional

En el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes, se desarrolla este martes un operativo de donación de órganos que permitirá mejorar la calidad de vida de tres personas en lista de espera.

La donante es una mujer de 32 años, que falleció tras sufrir un ACV. Los equipos médicos realizarán una ablación hepática, una renopancreática y una renal, cuyos órganos serán destinados a pacientes compatibles en distintos centros de salud del país.

Durante la mañana arribaron al aeropuerto de Villa Reynolds especialistas del Hospital Garrahan —a cargo del hígado— y profesionales del Hospital Privado de Córdoba, quienes trabajarán en la extracción de páncreas y riñones.

El hígado será trasladado de inmediato a Buenos Aires para un trasplante pediátrico, mientras que los otros órganos se someterán a estudios de compatibilidad antes de definir a sus receptores.

El coordinador del Cucai San Luis, Jorge Ochoa, destacó la importancia de la logística aérea para garantizar la viabilidad de los órganos, dado que el hígado y el páncreas no pueden superar las cuatro horas de isquemia. En cambio, los riñones cuentan con mayor margen y serán distribuidos por vía terrestre.

“Ante la pérdida de una vida, se logra dar esperanza a otras. Es la forma de trascender en medio del dolor”, expresó Ochoa. Además, resaltó el compromiso del sistema de salud en el interior de la provincia: “No solo el Hospital Ramón Carrillo salva vidas, también Villa Mercedes y Merlo muestran que la solidaridad está presente en todo San Luis”.