Skay y Los Fakires reprograman su show en San Luis para marzo de 2026

Skay y Los Fakires reprogramaron su presentación en San Luis para marzo de 2026, a raíz del pronóstico de tormentas previsto para este fin de semana. La medida apunta a garantizar la seguridad del público y asegurar que el espectáculo pueda desarrollarse en las mejores condiciones técnicas y artísticas.

La nueva fecha ya fue confirmada: el show se llevará a cabo el sábado 28 de marzo de 2026 en Comuna Club, donde se espera una jornada histórica junto a uno de los referentes más influyentes del rock nacional.

🎟 Entradas y política de reembolso

Los tickets ya adquiridos seguirán siendo válidos para la nueva fecha sin necesidad de realizar trámites.

Quienes opten por solicitar devolución podrán hacerlo de la siguiente manera:

Entradas digitales: a través de Alpogo.com .

Tickets físicos: en el punto de venta original.

La fecha límite para gestionar reembolsos será el 10 de enero de 2026.

Los productores agradecieron “la comprensión y el aguante de siempre” e invitaron a los seguidores a reencontrarse en una noche que promete ser inolvidable.