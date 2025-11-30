Skay y Los Fakires llegan a San Luis: todos los detalles del show

La visita de Skay y Los Fakires promete ser uno de los eventos musicales más destacados del año en San Luis. El sábado 6 de diciembre, el legendario guitarrista se presentará en Comuna Club (Colón Ext. Sur y Ruta 3) con un espectáculo al aire libre que convoca a celebrar la esencia del rock nacional y reencontrarse con una figura clave de la música argentina.

Considerado uno de los guitarristas más influyentes del país, Skay Beilinson mantiene vigente un estilo propio, reconocible y cargado de identidad. Desde el lanzamiento de su proyecto solista en 2002 —tras la separación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota— consolidó un universo artístico que combina poesía, riffs viscerales y una energía que solo cobra verdadera dimensión en vivo.

Junto a Los Fakires —Claudio Quartero (bajo), Leandro Sánchez (batería) y Joaquín Rosson (guitarra)— despliega en el escenario un ritual donde conviven clásicos de su discografía solista con guiños a la mística ricotera que marcó a generaciones.

La impronta conceptual de sus shows también se sostiene en el aporte de referentes como Carmen “Negra Poli” Castro, histórica productora y compañera del músico, y Ricardo “Rocambole” Cohen, artista responsable de su universo visual.

Expectativa regional por una fecha muy esperada

La presentación genera entusiasmo entre fanáticos de San Luis y de localidades vecinas, muchos de los cuales viajarán especialmente para participar del encuentro. El formato al aire libre potenciará el clima ceremonial que caracteriza a cada show de Skay, donde la guitarra se convierte en un lenguaje propio.

Entradas: dónde conseguirlas

Los tickets ya están a la venta a través de Al Pogo, con la posibilidad de comprar en 3 cuotas sin interés con Banco Macro.

También pueden adquirirse en los siguientes puntos físicos:

San Luis

John Lemonn: Juan D. Perón 1057

Entre Dos: San Luis Shopping Center

Óptica Moyano: Rivadavia 652 / Artigas 844

Juana Koslay

Chacras Padel & Gym: Januario Luna 5900

Villa Mercedes

Chill Resto Bar: Lavalle 19

Merlo