Semana primaveral: el termómetro vuelve a subir en la provincia

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó una semana con temperaturas en ascenso, que alcanzarán los 30°C promedio el jueves, devolviendo el ambiente típico de la primavera.

Para este lunes, el pronóstico indica “cielo mayormente despejado”, aunque con aumento de nubosidad hacia el sur provincial, donde podrían registrarse tormentas aisladas al final del día.

Si bien la mínima prevista era de 11°C, muchas localidades amanecieron con valores superiores, llegando hasta 22,5°C en Beazley. La máxima promedio se ubicará en torno a los 27°C.

Desde la REM detallaron que el viento soplará del noreste, leve a moderado (12 a 28 km/h), pero aumentará su intensidad durante la tarde, especialmente en el noroeste, donde las ráfagas podrían superar los 50 km/h.