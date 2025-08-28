Selección Argentina: AFA anunció la lista de Scaloni para la doble fecha de eliminatorias

La AFA confirmó la lista definitiva de convocados para la Selección argentina en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Los dirigidos por Lionel Scaloni recibirán a Venezuela el 4 de septiembre y, cinco días más tarde, visitarán a Ecuador en Guayaquil. Con la clasificación ya asegurada y el primer puesto garantizado, el plantel albiceleste se prepara con varias novedades.

La principal noticia es la vuelta de Lionel Messi, recuperado de una lesión muscular, además de la inclusión de jóvenes promesas que comienzan a tener protagonismo.

Entre los arqueros se destacan Emiliano “Dibu” Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli. En la defensa aparecen nombres experimentados como Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nahuel Molina, junto a la sorpresa de Julio Soler.

En el mediocampo, Scaloni convocó a Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, sumados a talentos en crecimiento como Alan Varela, Nicolás Paz y Thiago Almada.

El ataque reúne una mezcla de figuras consagradas y jóvenes delanteros: Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González y Lionel Messi, acompañados por los juveniles Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Valentín Carboni, Giuliano Simeone y el goleador del Palmeiras José Manuel López, que busca consolidarse como el tercer “9” del equipo.

Con 35 puntos acumulados y una ventaja de 10 sobre Ecuador, la Selección argentina ya tiene asegurada su clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.