Secuestraron objetos abandonados en una obra en construcción

Este lunes 3 de noviembre por la tarde, efectivos de la Comisaría Seccional 30° acudieron a una propiedad ubicada en calle Tucumán, entre Balcarce y General Paz, luego de que un vecino alertara haber visto a un individuo ingresar a una obra en construcción y dejar una bolsa con elementos sospechosos.

Durante la inspección —realizada en presencia de un testigo— los policías constataron que en el interior había calzado, herramientas eléctricas, un parlante y cargadores de teléfonos celulares, entre otros objetos, presumiblemente de origen ilícito.

Todo el material fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial, donde se llevan adelante las actuaciones correspondientes.

Desde la Comisaría Seccional 30° solicitaron a la comunidad que, en caso de reconocer alguno de los elementos o haber sido víctimas de un delito, se acerquen a la sede ubicada en Comisario Pirker y 1° de Mayo, para su identificación y trámite legal.