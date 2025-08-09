Este viernes, en un operativo encabezado por la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, la Policía desarticuló un punto de venta y distribución de drogas en Villa Mercedes.

El allanamiento, ordenado por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Pedernera al 1200. Durante el procedimiento se incautó un Honda Civic, dos teléfonos celulares, un pendrive, $28.800 en efectivo, dos balanzas de precisión digitales, bolsas y envoltorios de nylon, además de elementos para fraccionar droga.

En el lugar se secuestraron dos envoltorios con cocaína y 52 envoltorios con marihuana, cantidad suficiente para la elaboración de 303 dosis, valuadas en $1.212.000.

Por disposición judicial, fue detenido un hombre de 29 años por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. El operativo contó con el apoyo de la UROP N°2.