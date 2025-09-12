Secuestran cocaína valuada en más de $1,4 millones en Villa Mercedes

Este jueves 11 de septiembre, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico realizaron un allanamiento en una vivienda de calle Montevideo al 100, en Villa Mercedes.

Durante el procedimiento, ordenado por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, se secuestraron 293 dosis de cocaína, valuadas en más de $1.465.000, además de una balanza digital de precisión, un teléfono celular, recortes de nylon y blísteres de medicamentos que se presume serían utilizados para el fraccionamiento de la sustancia.

Como resultado, fue detenido un hombre de 60 años, imputado por infracción a la Ley 23.737.