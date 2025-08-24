Sebastián Tula asumió como jefe de Bomberos “El Fortín” en medio de denuncias

De manera sorpresiva, el subcomandante Sebastián Tula fue designado como nuevo Jefe del Cuerpo Activo de los Bomberos Voluntarios “El Fortín”, en reemplazo del comandante general Gabriel Giménez, quien dejó su cargo este domingo a las 18 horas.

El cambio en la conducción se da en medio de un clima interno de fuerte tensión, luego de que se viralizara la denuncia pública del bombero Hernán Palma, oriundo de Villa Mercedes, quien expuso en sus redes sociales presuntos hechos de acoso, maltrato, discriminación, abuso de poder y hostigamiento sexual dentro de la institución.

Según el testimonio de Palma, el maltrato se intensificó en los últimos años, generándole cuadros de ansiedad, depresión y estrés. Incluso relató que presentó su renuncia el pasado 5 de agosto tras un fuerte cruce con el entonces jefe del cuartel, quien —según afirma— habría minimizado sus denuncias.

No es la primera vez que el cuartel “El Fortín” queda en el centro de la polémica. En 2021, Rocío Romero inició una campaña en change.org para exigir que se le permitiera ser parte del cuerpo de bomberos. La joven denunció haber sido rechazada por el propio jefe del cuartel bajo el argumento de que la institución “no admite mujeres”. Romero expresó en aquel momento sentirse discriminada y destacó que se preparaba físicamente y estudiaba para cumplir con los requisitos de la función.