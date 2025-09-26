Se viralizó un video de un efectivo disparando a quemarropa en Villa Mercedes

Un video viralizado en redes sociales generó gran repercusión al mostrar a un efectivo de la Policía provincial realizando al menos dos disparos contra Brian Frontera, un joven que había recuperado su libertad horas antes.

Frontera relató en diálogo con la prensa (Gustavo Audicio FM La Bomba) que, tras ser liberado luego de una averiguación de antecedentes, se cruzó nuevamente con el mismo oficial que lo había detenido días atrás por un intento de robo en inmediaciones de calle Zavala Ortiz y avenida Mitre. Según su testimonio, el uniformado lo interceptó y, tras una discusión, efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó en su pierna.

El joven fue trasladado al policlínico local y posteriormente a la comisaría, donde permaneció detenido hasta el día siguiente. Su padre cuestionó la actuación policial y denunció que en ningún momento se convocó a una ambulancia tras el hecho. Además, reclamó protección para la familia y advirtió que presentarán una denuncia formal en la Fiscalía.

La causa ahora quedará en manos de la Justicia, mientras la difusión del video mantiene el caso en el centro del debate público.

