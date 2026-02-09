Se viene San Valentín con sabor a desayuno en Villa Mercedes

Villa Mercedes se prepara para vivir un San Valentín diferente, con una propuesta pensada para quienes eligen comenzar el día celebrando el amor. El Restó del Epic Hotel presentó su experiencia “Desayunos que enamoran”, una opción especial para compartir en pareja o con quienes más se quiere.

La iniciativa se llevará a cabo los días 14 y 15 de febrero, con un servicio de desayuno disponible de 07:00 a 12:00 horas, en el espacio gastronómico ubicado en León Guillet 71. La propuesta incluye una cuidada selección de pastelería artesanal, panificados, frutas, dulces y opciones dulces especialmente diseñadas para la ocasión, en un ambiente cálido y elegante.

Según se informó, el valor del desayuno será de $19.000 por persona, y desde la organización recomiendan realizar reservas anticipadas debido a la alta demanda esperada para la fecha.

Las consultas y reservas pueden realizarse al 📞 2657 602537.

Cupos limitados y reservas anticipadas

Desde el Restó del Epic destacaron que se trata de una experiencia pensada para disfrutar sin apuros, combinando gastronomía, detalles románticos y un entorno ideal para conmemorar el Día de los Enamorados.