Se incendió un camión en la ruta provincial 3: no hubo heridos

En la mañana de este martes 26 de agosto, un camión se incendió sobre la ruta provincial 3, a unos tres kilómetros al sur de Zanjitas.

Según las averiguaciones, el rodado pertenece a una empresa tercerizada de Edesal y transportaba postes para tendido eléctrico. El siniestro se habría originado por desperfectos mecánicos, lo que provocó el fuego total del vehículo.

Efectivos de la Dirección General de Bomberos de la Policía trabajaron en el lugar con apoyo de distintos cuarteles para extinguir las llamas, que también se habían propagado hacia la vegetación cercana.

Tras las tareas de sofocación y enfriamiento, los bomberos lograron controlar el incendio sin que se registraran personas lesionadas.