Se incendió un camión con productos químicos en la entrada de Justo Daract

Bomberos voluntarios de “El Fortín” colaboraron en el combate de un incendio de camión con materiales eléctricos y productos químicos, ocurrido este mediodía en el ingreso a Justo Daract. El operativo se extendió durante más de tres horas y no se registraron personas heridas.

El siniestro se produjo alrededor de las 12:30, cuando los Bomberos Voluntarios de Justo Daract solicitaron apoyo ante el incendio de un camión que transportaba materiales eléctricos y presuntamente sustancias peligrosas, como cloro y otros productos químicos, lo que representaba un riesgo adicional.

Ante la emergencia, desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de “El Fortín” acudieron dos dotaciones integradas por siete efectivos, quienes trabajaron con una unidad autobomba y una unidad cisterna.

Según precisaron, el trabajo conjunto permitió controlar el foco ígneo tras más de tres horas de intervención. Durante el operativo, lograron desacoplar el tractor del camión a tiempo, evitando que fuera alcanzado por las llamas.

No obstante, la totalidad de la carga resultó afectada por el fuego, incluyendo los materiales eléctricos y los productos químicos transportados. No se registraron heridos, informaron las autoridades intervinientes.