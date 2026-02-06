Se incendió un automóvil sobre la Autopista 55 cerca de Concarán

Un automóvil se incendió sobre la Autopista 55 en cercanías de Concarán y no se registraron personas heridas. El hecho ocurrió este jueves 5 de febrero alrededor de las 21:45, según informaron desde la Comisaría Distrito 22°.

De acuerdo a lo comunicado, el Centro de Operaciones Policiales alertó a los efectivos sobre un vehículo que se encontraba en llamas sobre la banquina, en el tramo ubicado a unos 6 kilómetros al norte de la localidad de Concarán, en sentido norte–sur.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que se trataba de un Citroën C3 Aircross, el cual ardía en su totalidad. Posteriormente, se entrevistaron con el propietario del rodado, un hombre de 37 años, quien se encontraba junto a su pareja, una mujer de 31 años, ambos con domicilio en la localidad de Carpintería.

El conductor manifestó que se dirigían hacia Tilisarao cuando advirtieron la presencia de humo proveniente del sector del motor, que comenzó a ingresar al interior del vehículo. Tras detenerse sobre la banquina, el automóvil se incendió completamente y, a pesar de intentar sofocar las llamas con un matafuegos, no lograron controlar el fuego.

En el lugar trabajó personal de los Bomberos Voluntarios de Concarán, Bomberos Voluntarios de Santa Rosa del Conlara y efectivos de la Dirección General de Bomberos de la Policía de San Luis, quienes lograron extinguir el incendio.

Finalmente, el propietario dio aviso a su compañía de seguros, que se encargó del retiro del vehículo siniestrado. No se registraron personas heridas como consecuencia del hecho.